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В ВСУ зафиксировали новую вспышку коронавируса

Среда 21 октября 2020 12:24
В ВСУ зафиксировали новую вспышку коронавируса
Фото: коронавирус (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

По состоянию на утро 21 октября в Вооруженных силах Украины выявили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них в учреждениях здравоохранения находится 20 человек, остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Как сообщается, всего в ВСУ коронавирусом болеют 1107 военнослужащих. За время пандемии выздоровели 3433 человек. Также там зарегистрировано 14 летальных случаев.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 394 человека. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 42 человека.

Напомним, в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 6719 человек. Больше всего случаев в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

Также РБК-Украина сообщало, что в стране уже подготовлен план развертывания дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом COVID-19. Однако они будут задействованы только в крайнем случае.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.

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