В ВСУ зафиксировали еще 3 случая COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили еще 3 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Так, в ВСУ зарегистрировано уже 35 случаев заболевания COVID-19, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции и самоизоляции находятся 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 38 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - 1 работник ВС Украины, Житомирский госпиталь - 1 военнослужащий), во Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале средней тяжести.

РБК-Украина писало, что 16 апреля в ВСУ зафиксировали вторую смерть из-за коронавируса. Зараженный COVID-19 скончался в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Напомним, в Украине число новых случаев COVID-19 сокращается третий день подряд. 17 апреля было зарегистрировано 501 случай, днем позже - 444, вчера - 343 новых случая.