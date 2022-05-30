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ВСУ на юге уничтожили вражеский командный пункт

Фото: ВСУ на юге уничтожили вражеский командный пункт (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На юге украинские военные уничтожили 67 оккупантов и 27 единиц вражеской техники. Также были ликвидированы пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается динамичная и напряженная обстановка на южном направлении.

Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области.

Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления враждебных позиций.

В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции.

"В то же время, наши подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.

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