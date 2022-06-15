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ВСУ на юге нанесли удары по складам с техникой, враг понес крупные потери

ВСУ на юге нанесли удары по складам с техникой (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные на южном направлении нанесли ракетные удары по составам с горючим и районам сосредоточения техники, также подавлены командно-наблюдательные пункты противника и уничтожены два склада с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Оккупационные войска 14 июня дважды пытались нанести авиационные удары. Утром вражеский вертолет сбит украинскими военными из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем Ми-8 противника атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.

В ответ украинской авиацией нанесены три удара по скоплению живой силы и военной техники российской армии в Херсонской области. Всего за сутки на южном направлении оккупанты потеряли свыше 70 солдат и офицеров, а также более 60 единиц техники, среди которых вертолет, САУ "Пион", РСЗО "Град", три гаубицы, а также 19 единиц бронетехники и 33 автомобиля.

Напомним, президент Украины призывах Запад предоставить Украине противоракетное оружие. Он отметил, что советские ракеты, которыми бьет Россия, стали еще опаснее, ведь это оружие далеко не точное и может поражать гражданские объекты.

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