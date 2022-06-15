ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ на юге нанесли удары по складам с техникой, враг понес крупные потери

Новина українською →
Киев, Среда 15 июня 2022 03:41
ВСУ на юге нанесли удары по складам с техникой, враг понес крупные потери ВСУ на юге нанесли удары по складам с техникой (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные на южном направлении нанесли ракетные удары по составам с горючим и районам сосредоточения техники, также подавлены командно-наблюдательные пункты противника и уничтожены два склада с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Оккупационные войска 14 июня дважды пытались нанести авиационные удары. Утром вражеский вертолет сбит украинскими военными из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем Ми-8 противника атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.

В ответ украинской авиацией нанесены три удара по скоплению живой силы и военной техники российской армии в Херсонской области. Всего за сутки на южном направлении оккупанты потеряли свыше 70 солдат и офицеров, а также более 60 единиц техники, среди которых вертолет, САУ "Пион", РСЗО "Град", три гаубицы, а также 19 единиц бронетехники и 33 автомобиля.

Напомним, президент Украины призывах Запад предоставить Украине противоракетное оружие. Он отметил, что советские ракеты, которыми бьет Россия, стали еще опаснее, ведь это оружие далеко не точное и может поражать гражданские объекты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Вооруженные силы Украины Войска РФ
NEWS
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает