В ВСУ выявили 5 новых случаев коронавируса

За сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 5 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Общее количество больных коронавирусом в ВСУ увеличилось до 51 человек. Вчера сообщалось о 46 инфицированных.

"24 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая. За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

В общем на изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 342 человека.

Напомним, первый случай заболевания COVID-19 в Вооруженных силах зафиксировали 2 апреля, первую смерть - 7 апреля. Через неделю был зарегистрирован второй летальный случай: инфицированный скончался в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирус обнаружили у четырех военнослужащих Житомирского военного института имени Сергея Королева.

По состоянию на утро 24 апреля, общее количество больных COVID-19 в Украине - 7647 человек. От вируса скончались 193 украинца.