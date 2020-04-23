В ВСУ выявили уже 46 случаев коронавируса

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксировали три новых случая коронавируса, общее количество - составляет 46. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что на изоляции находится 341 лицо. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 80 человек.

"На 07:00 23 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. За сутки заразились почти 600 человек. В частности, в Полтавской области число зараженных коронавирусом за сутки выросло почти втрое

В Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и непосредственно на Пасху.

Напомним, вчера Кабмин принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале месяца.