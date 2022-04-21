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ВСУ вывели из строя полк оккупантов: командир убит, два его зама тяжело ранены, - Генштаб

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 19:18
ВСУ вывели из строя полк оккупантов: командир убит, два его зама тяжело ранены, - Генштаб Фото: ВСУ вывели из строя командование полка оккупантов (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя полк российских оккупантов. Командир соединения убит, два его заместителя тяжело ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев", - говорится в сводке.

Кроме того, тяжело ранены два представителя командования полка - полковники Смирнов и Харитонов. Они отправлены для лечения в Москву.

Напомним, накануне ВСУ ликвидировали одного из главарей боевиков так называемой "ДНР".

Отметим, с начала войны в Украине российские оккупанты потеряли убитыми около 21 тысячи человек.

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