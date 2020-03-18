В ВСУ ввели ограничения из-за коронавируса

Военным запретят командировки и разрешат работать из дома в связи с ограничениями
В Вооруженных силах Украины ввели ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Так, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ввел такие меры:
Также разработан и доведен в воинские части ВСУ и Министерства обороны Украины с учетом военных частей, выполняющих задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил приказ "Об утверждении действий должностных лиц при обнаружении больного, который соответствует случаю заболевания коронавирусом" и другие нормативно-правовые акты.
Определены возможности учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины по предоставлению медицинской помощи инфекционным больным.
Усовершенствована имеющуюся схема перспективного перепрофилирования учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины в случае массового поступления военнослужащих больных острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19 (предусмотрено дополнительное развертывание коек инфекционного профиля и перевод военных санаториев на работу в строгом противоэпидемическом режиме).
По возвращению из отпусков военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр с опросом относительно возможного контакта с больными COVID-19 или участия в массовых мероприятиях.
Напомним, в связи с карантином из-за коронавируса приостановлен призыв граждан на срочную военную службу.