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В ВСУ ввели ограничения из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 14:28
В ВСУ ввели ограничения из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Военным запретят командировки и разрешат работать из дома в связи с ограничениями

В Вооруженных силах Украины ввели ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ввел такие меры:

  • запрет служебных командировок должностных лиц в органы военного управления и поездок за границу;
  • разрешение государственным служащим (по отдельному решению) выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации;
  • соблюдение санитарно-гигиенических требований в служебных помещениях (на рабочих местах), постоянное их проветривание и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;
  • ограничение проведения служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;
  • организация и обеспечение безусловного выполнения Плана мероприятий по недопущению заноса и распространения в воинских частях ВСУ случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19.

Также разработан и доведен в воинские части ВСУ и Министерства обороны Украины с учетом военных частей, выполняющих задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил приказ "Об утверждении действий должностных лиц при обнаружении больного, который соответствует случаю заболевания коронавирусом" и другие нормативно-правовые акты.

Определены возможности учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины по предоставлению медицинской помощи инфекционным больным.

Усовершенствована имеющуюся схема перспективного перепрофилирования учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины в случае массового поступления военнослужащих больных острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19 (предусмотрено дополнительное развертывание коек инфекционного профиля и перевод военных санаториев на работу в строгом противоэпидемическом режиме).

По возвращению из отпусков военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр с опросом относительно возможного контакта с больными COVID-19 или участия в массовых мероприятиях.

Напомним, в связи с карантином из-за коронавируса приостановлен призыв граждан на срочную военную службу.

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