ВСУ уничтожили на Востоке до 80 оккупантов и три летальных аппарата

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Востоке отразили три атаки противника. Враг отступил с потерями, уничтожено до 80 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Отмечается, что в течение 9 апреля в районе ответственности группировки украинские военные отразили три атаки противника. Бои на Востоке продолжаются.
За сегодняшний день ВСУ уничтожили:
Напомним, 9 апреля оккупанты атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе.
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