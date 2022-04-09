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ВСУ уничтожили на Востоке до 80 оккупантов и три летальных аппарата

Фото: украинские военные уничтожили на Востоке до 80 оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Востоке отразили три атаки противника. Враг отступил с потерями, уничтожено до 80 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Отмечается, что в течение 9 апреля в районе ответственности группировки украинские военные отразили три атаки противника. Бои на Востоке продолжаются.

За сегодняшний день ВСУ уничтожили:

  • до 80 оккупантов;
  • 3 танка;
  • 5 боевых машин пехоты и бронетранспортеров;
  • 6 АТ;
  • 1 самолет;
  • 1 вертолет;
  • 1 беспилотник.

Напомним, 9 апреля оккупанты атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе.

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