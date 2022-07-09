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ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника на Востоке

Фото: ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника на Востоке (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Военные зенитного ракетного полка воздушных сил за сутки уничтожили три российских беспилотных летальных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр".

Отмечается, что один БЛПА "приземлили" вечером 8 июля. Еще два были уничтожены сегодня утром.

"Утреннее приземления двух беспилотников стало благодаря боевой обслуге, где своей меткостью отличился офицер полка, выпускник Высшего военного учебного заведения, который довольно быстро адаптировался в подразделении, открыл счет и продолжает успешно уничтожать воздушные цели рашистов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у офицера сегодня двойной праздник - уничтоженные БПЛА и День рождения.

Напомним, 8 июля украинские военные ликвидировали еще 300 оккупантов. Всего потери российских войск составляют 37200 человек.

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