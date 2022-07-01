ВСУ уничтожили "Стугной" российский танк на Херсонском направлении (видео)

"Противотанкисты Одесской бригады морской пехоты с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили очередной российский танк на Херсонском направлении. Пока вы читаете данный текст, Остроградцы выслеживают новую вражескую цель, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком", - сопровождается видео подписью.

Напомним, по состоянию на сегодня, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла в войне уже 1 577 танков.

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