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ВСУ уничтожили "Стугной" российский танк на Херсонском направлении (видео)

Фото: ВСУ уничтожили "Стугной" российский танк на Херсонском направлении (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы бойцы уничтожили очередной танк оккупантов и показали видео. Вражеский объект был ликвидирован на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 35-й отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского.

"Противотанкисты Одесской бригады морской пехоты с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили очередной российский танк на Херсонском направлении. Пока вы читаете данный текст, Остроградцы выслеживают новую вражескую цель, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком", - сопровождается видео подписью.

Напомним, по состоянию на сегодня, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла в войне уже 1 577 танков.

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