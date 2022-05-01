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ВСУ уничтожили российский танк в Донецкой области: появилось видео

Фото: танк уничтожили с помощью ПТРК "Стугна-П" (luch.kiev.ua)
Автор: Илона Свиридова

Украинские военные уничтожили очередной российский танк. На этот раз - в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сообщается, что бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили танк из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

"Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать противника! Слава ДШВ! Слава Украине!", - подписали десантники видео с работой ПТРК.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Одессой. С работой ПВО были связанные утренние звуки взрывов в городе.

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