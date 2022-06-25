ВСУ точными ударами уничтожают "живую силу" врага (видео)

Украинские военные каждый день уничтожают "живую силу" врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, публикуемое в Telegram-канале Сухопутные войска ВСУ.
"Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского продолжают уничтожать врагов", - говорится в подписи к кадрам.
На видео видно, как оккупанты, прячась от украинских военных, заходят в один из домов. Буквально через минуту, здание "взлетает" на воздух.
Затем те из оккупантов, которые уцелели, делятся на группы и снова пытаются спрятаться, но у них это не получается, потому что ВСУ снова метко бьют по ним.
Как сообщалось, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 170 оккупантов. Российские войска потеряли один самолет и один вертолет.
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