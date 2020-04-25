В ВСУ за сутки подтвердили еще 6 случаев коронавируса

В Вооруженных Силах Украины за минувшие сутки зафиксировали еще 6 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.

Один военнослужащий находится в состоянии средней тяжести.

"Четверо больных, находящихся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона города Винница - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь; 2 военнослужащих, Надворнянская центральная больница; 1 работник ВС Украины. Два военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Львовская область и Ивано–Франковская область). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, работник ВС Украины находится в состоянии средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Так, число больных уже составляет 37 человек. Также за период пандемии выздоровели 18 человек. Кроме этого, зафиксировано 2 летальных случая. На изоляции находятся 328 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 33 человека.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных составляет 8125 человек. При этом 10 случаев подтвердили в аннексированном Крыму, среди которых два медика.

Также РБК-Украина писало, что в мире, по состоянию на утро 25 апреля, зафиксировано 2 831 915 случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии, среди которых более 800 тысяч вылечившихся. Больше всего жертв и заболевших в США.