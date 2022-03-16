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ВСУ срывают продвижение российских войск и наносят им тяжелые потери, - Минобороны Британии

Автор: Александр Белоус

Российские силы изо всех сил пытаются преодолеть проблемы, связанные с территорией Украины. Вооруженные силы Украины умело использовали отсутствие маневра, сорвав продвижение русских и нанеся тяжелые потери силам вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, российские силы по-прежнему в значительной степени привязаны к дорожной сети Украины и продемонстрировали нежелание маневрировать по бездорожью. Разрушение мостов украинскими войсками также сыграло ключевую роль в сдерживании наступления России.

"Продолжающаяся неспособность России установить контроль над воздушным пространством резко ограничила их способность эффективно использовать маневры в воздухе, что еще больше ограничило их возможности", - добавили в Минобороны Британии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину