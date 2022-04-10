ВСУ сбили два российских беспилотника в Днепропетровской области
Фото: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко (УНИАН)
Вооруженные силы Украины сбили два российских беспилотника в Днепропетровской области. Дроны были уничтожены ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"Есть и хорошая новость. Ночью над Днепропетровской областью наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетные удары по разным городам Днепропетровской области, в результате разрушен инфраструктурный объект, есть пострадавший.
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