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ВСУ сбили два российских беспилотника в Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Воскресенье 10 апреля 2022 09:59
ВСУ сбили два российских беспилотника в Днепропетровской области Фото: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины сбили два российских беспилотника в Днепропетровской области. Дроны были уничтожены ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Есть и хорошая новость. Ночью над Днепропетровской областью наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетные удары по разным городам Днепропетровской области, в результате разрушен инфраструктурный объект, есть пострадавший.

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