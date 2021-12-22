ВСУ провели стрельбу из "Джавелинов" на полигоне на Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин". Тренировка проходила на одном из полигонов операции Объединенных сил (ООС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", - говорится в сообщении.
Фото: украинские военные провели стрельбы из ПТРК "Джавелин" (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, в конце ноября ВСУ отработали на полигоне под Николаевом новую тактику применения беспилотников "Байрактаров" и ПТРК "Джавелин".