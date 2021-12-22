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ВСУ провели стрельбу из "Джавелинов" на полигоне на Донбассе

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Донбасс, Среда 22 декабря 2021 21:36
ВСУ провели стрельбу из "Джавелинов" на полигоне на Донбассе Фото: украинские военные провели стрельбы из ПТРК "Джавелин" (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин". Тренировка проходила на одном из полигонов операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учебные стрельбы с применением этого ПТРК в районе проведения ООС проводились впервые. Целью тренировки было обучение военных применять "Джавелины". Кроме того, была оценена эффективность комплекса в условиях сильного ветра и мороза.

Фото: украинские военные провели стрельбы из ПТРК "Джавелин" (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, в конце ноября ВСУ отработали на полигоне под Николаевом новую тактику применения беспилотников "Байрактаров" и ПТРК "Джавелин".

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Вооруженные силы Украины ООС
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