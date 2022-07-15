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ВСУ прислали "ответку" оккупантам за удары по Харькову, Виннице и Николаеву, - Арестович

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 00:40
ВСУ прислали "ответку" оккупантам за удары по Харькову, Виннице и Николаеву, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

Украинские силы ответили оккупантам на ракетные удары по городам, в частности Харькову, Виннице, Николаеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в Faxebook.

По его словам, было "три крупных накрытия" со стороны ВСУ.

"Пошла работа. Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше", - написал Арестович.

В четверг вечером сообщалось о взрывах в Херсонской области и Николаеве.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, речь идет о точечных выстрелах по местам базирования российских оккупантов.

В частности, по агрессорам ударили в Новой Маячке на Херсонщине и в районе Чернобаевки.

Напомним, вчера россияне выпустили по Виннице несколько ракет "Калибр". Часть ракет сбили, но две из них попали по парковке возле Дома быта и медицинского центра. По данным военных, оккупанты выпустили ракеты с подводной лодки в Черном море.

По последним данным, в результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека, более сотни пострадали. Однако продолжаются поиски еще около 40 человек. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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