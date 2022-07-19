ВСУ показали уничтожение российской гаубицы с помощью украинского "Пиона"

Украинские военные с помощью самоходной артиллерийской установки "Пион" уничтожили российскую самоходную гаубицу 2С19М1 "МСТА-С".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Российская САУ 2С19М1"МСТА-С". Была до вчера. Уже нет. Наш "Пион" отработал российскую технику и сохранил жизнь нашей пехоты в окопах, по которым вражеская артиллерия вела огонь", - сказано в сообщении.
Напомним, украинские артиллеристы показали на видео уничтожение двух российских самоходных гаубиц.
Кроме того, Генштаб продемонстрировал видео работы польских самоходных артиллерийских установок KRAB на фронте.