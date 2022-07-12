ВСУ показали, как работают по оккупантам гаубицы M777 (видео)

Украинские бойцы показали, как бьют по российских оккупантах с М777. Американские гаубицы способны стрелять высокоточными снарядами с максимальной дальностью до 40 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Там подчеркивают, что с использованием таких снарядов одна батарея может накрывать огнем территорию до 1 250 кв. км.

"К тому же M777 имеет цифровую систему управления огнем. То, как умело украинские артиллеристы управляются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО. Военное мастерство украинских артиллеристов соединено с партнерской помощью ежедневно приближают деоккупацию юга Украины от рашистов", - отмечено в сообщении.

Напомним, что новый пакет американской военной помощи на 400 млн долларов для Украины будет включать, в частности, тысячи боеприпасов гаубиц M777.

Добавим, что в Пентагоне анонсировали встречу контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-4".