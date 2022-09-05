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ВСУ показали, как оккупанты, устраивавшие зверства в Буче, бегут с поля боя (видео)

Фото: оккупанты, устраивавшие зверства в Буче, бегут с поля боя (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Приморского края участвовали в наступлении на Киев и зверствовали в Буче Киевской области. А теперь бегут с поля боя, собственноручно подрывая свои склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное 128-й бригадой ВСУ в Telegram.

"Подразделения 83-й ОДШБ в бегстве покидают свои позиции, подрывая свои склады с боеприпасами, боясь захода ВСУ", - говорится на видео.

На видеокадрах приведен разговоров одного из оккупантов.

"Я отказался выполнять поставленные задачи. Он мне говорит: Как вы будете воспитывать своих детей?" Ну, как минимум, живой. Идите вы на**й! Везите меня домой", - говорит один из российских солдат.

Напомним, в начале апреля ВСУ вернули контроль над Бучей, захваченной российскими солдатами во время наступления на Киев.

Зашедшие подразделения ВСУ увидели на улицах тела убитых местных жителей, а также обнаружили массовое захоронение замученных местных жителей.

Как сообщила 3 апреля тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова, из районов освобожденной от российских оккупантов Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей.

По последним данным в Киевской области пропавшими без вести все еще остаются около 300 человек, найдены более 1348 тел местных жителей, погибших от действий российской армии.

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