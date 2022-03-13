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ВСУ показали новый трофей от оккупантов: новая мордорская полевая кухня (видео)

Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные Силы Украины получили очередное пополнение. На этот раз они отобрали у оккупантов полевую кухню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Украины.

В частности, в копилку трофеев попала новая полевая кухня оккупантов.

"В трофейной казне ВСУ пополнение! На этот раз - новенькая мордорская полевая кухня", - сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Украинские военные рассказали, что теперь она будет кормить украинских защитников.

Ранее мы сообщали, что украинские военные сбили один и подбили еще один вражеский Су-34

Также мы писали, в Черниговской области уничтожено танковое подразделение РФ, которое шло на столицу.

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