В ВСУ подтвердили первое выздоровления от коронавируса

В Вооруженных силах Украины подтвердили первый случай выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

По данным командования Медицинских сил, 10 апреля выздоровление подтвердили у военного врача из Хмельницкого военного госпиталя. У нее заболевание коронавирусом диагностировали 2 апреля.

Отмечается, что вчера выздоровевшую выписали из Хмельницкой инфекционной больницы. В дальнейшем в течение двух недель она будет находиться на домашней самоизоляции под наблюдением семейного врача.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 11 апреля в рядах ВС Украины зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом. Один из случаев - летальный. При этом на самоизоляции находятся 180 военнослужащих.

Вчера заболевание коронавирусом подтвердили в трех военнослужащих Винницкого гарнизона и одной из воинских частей Мелитополя. Состояние больных коронавирусом военных удовлетворительное.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за сутки количество инфицированных коронавирусом выросло более чем на 300 человек. По состоянию на 11 апреля, в стране зафиксировано 2511 случаев заболевания коронавирусом.