В ВСУ подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки выявили 4 новых случая заражения
В Вооруженных силах Украины за прошлые сутки, 14 аперля, подтвердили четыре новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.
Сообщается, по состоянию на 07:00 15 апреля в ВСУ подтверждены 23 случая заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел, 1 - умер. Новые случаи подтвердили у военнослужащих Житомирского, Одесского, Винницкого и Хмельницкого гарнизонов:
Также отмечается, что на изоляции, включая самоизоляцию, находятся 307 человек. В ближайшие три дня изоляция заканчивается у 47 военных.
Напомним, за 13 апреля в ВСУ впервые за 10 дней не подтвердили ни одного случая коронавируса.
Отметим, по состоянию на утро 15 апреля в Украине подтверждено 3764 случая коронавируса. При этом за прошлые сутки в Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых заболеваний - 392 заболевания.