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ВСУ перешли в маленькое контрнаступление, – Арестович

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 марта 2022 16:58
ВСУ перешли в маленькое контрнаступление, – Арестович Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о начале контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса президента.

За сутки состояние, положение и характер действий войск РФ фактически не изменились. В свою очередь ВСУ постепенно переходят от обороны к отвоеванию позиций.

"Наши войска начали маленькие тактические контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской областях и продолжают их в Киевской области и в Херсонской области. Мы идем в маленькое, но контрнаступление", – заявил Арестович.

К слову, СНБО подтвердил возвращение гривни в обращение на оккупированной части Донбасса.

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