ВСУ перешли в маленькое контрнаступление, – Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса президента.

За сутки состояние, положение и характер действий войск РФ фактически не изменились. В свою очередь ВСУ постепенно переходят от обороны к отвоеванию позиций.

"Наши войска начали маленькие тактические контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской областях и продолжают их в Киевской области и в Херсонской области. Мы идем в маленькое, но контрнаступление", – заявил Арестович.