ВСУ перешли в маленькое контрнаступление, – Арестович
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о начале контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины в ряде регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса президента.
За сутки состояние, положение и характер действий войск РФ фактически не изменились. В свою очередь ВСУ постепенно переходят от обороны к отвоеванию позиций.
"Наши войска начали маленькие тактические контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской областях и продолжают их в Киевской области и в Херсонской области. Мы идем в маленькое, но контрнаступление", – заявил Арестович.
К слову, СНБО подтвердил возвращение гривни в обращение на оккупированной части Донбасса.
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