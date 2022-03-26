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ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом и освобождают села, - Синегубов

Новина українською →
Харьков, Суббота 26 марта 2022 11:57
ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом и освобождают села, - Синегубов Фото: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление под Харьковом. На сегодня в направлении Малой Рогани освобождены несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"На сегодняшний день Вооруженные силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - отметил он.

По его словам, продолжаются бои и на Изюмском направлении, где украинские войска тоже держат оборонительные позиции.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинская армия перешла в контрнаступление в Киевской области.

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Вооруженные силы Украины Харьков Война России против Украины
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