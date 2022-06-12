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ВСУ отвечают огнем на обстрелы приграничных районов из России, - Залужный

Фото: Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины отвечают огнем на обстрелы позиций в Черниговской и Сумской областях с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.

"Вооруженные силы РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска обстреляли несколько общин в Сумской области, в результате погиб один человек. Также сообщалось о российской атаке при помощи беспилотников.

Сегодня стало известно, что оккупанты разбомбили детский лагерь в Харьковской области.

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Вооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияВалерий Залужный