ВСУ отвечают огнем на обстрелы приграничных районов из России, - Залужный
Вооруженные силы Украины отвечают огнем на обстрелы позиций в Черниговской и Сумской областях с территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.
"Вооруженные силы РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска обстреляли несколько общин в Сумской области, в результате погиб один человек. Также сообщалось о российской атаке при помощи беспилотников.
Сегодня стало известно, что оккупанты разбомбили детский лагерь в Харьковской области.
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