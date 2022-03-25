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ВСУ отбивают наступление на Киев. Оккупанты получают достойный отпор, - Генштаб

ВСУ отбили наступление врага на Киев (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 30-й день жестоко разрушает украинские города и убивает людей. В частности, оккупанты пытаются зайти в город Киев. Однако ВСУ отражают наступления противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

В частности, силы обороны продолжают отражать наступление противника на Киев.

"Силы обороны, участвующие в осуществлении мер обороны Киева, продолжают отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удерживают определенные рубежи", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжают фиксировать преступления российского военно-политического руководства. Оккупанты нарушают международное гуманитарное право, нормы относительно гуманного отношения во время войны.

Ранее мы сообщали, что в Луганске оккупанты образовали военный госпиталь, который полностью заполнен ранеными.

Также мы писали, что под Киевом оккупанты переехали своего командира за большие потери.

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