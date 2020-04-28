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ВСУ опровергли вспышку COVID-19 среди военных медиков и уточнили данные

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 17:03
ВСУ опровергли вспышку COVID-19 среди военных медиков и уточнили данные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Повторный тест ПЦР не показал вируса у семерых человек

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины было зафиксировано лишь 3 новых случая коронавируса, а не 9, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.

Дело в том, что информация о заражении 9 работников Военно-медицинского клинического центрв в Харьковской области была ошибочной. В ВСУ усомнились в первоначальных результатах их тестов и повторно направили анализы на исследование в Киев.

"По результатам контрольного тестирования, семь военных медиков, которые ранее имели подтверждение по заболеванию, получили негативную реакцию острой респираторной болезни COVID-19, результаты еще двух тестов поступят в ближайшее время", - сообщили в ВСУ.

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Опубліковано Командування Медичних сил Збройних Сил України Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Сегодня у этих 9 медиков взяли повторные анализы, которые опять же отправили в киевскую лабораторию.

"В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР тестирования указанные лица будут считаться здоровыми. Таким образом информация, обнародованная командованием медицинских сил ВСУ касательно эпидемической ситуации по состоянию на 7:00 28 апреля ошибочна", - отметили в ВСУ.

Всего за минувшие сутки в Вооруженных силах было учтено 3 новых случая заболевания. 6 военных медиков из Харьковской области, о которых сообщалось вчера вечером, следует считать учтенные за предыдущие сутки, говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро в ВСУ зафиксировали 53 случая коронавируса. Тем не менее, главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олим уверен, что рост заболеваемости коронавирусом в армии неизбежен.

Также РБК-Украина сообщало, что в ВСУ допускают повторный перенос весеннего призыва из-за коронавируса.

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