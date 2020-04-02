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В ВСУ обнаружили второй случай коронавируса

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 19:40
В ВСУ обнаружили второй случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двух военнослужащих, имевших с ним контакты во время исполнения служебных обязанностей отправили на самоизоляцию

В Вооруженных силах Украины, в Киевском гарнизоне, зафиксировали второй случай коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что у одного из военнослужащих Киевского гарнизона, что с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным, 30 марта были взяты образцы для исследования. По результатам теста было подтверждено заболевание на острую респираторную болезнь COVID-19.

"По состоянию на 17.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще 1 случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Двух военнослужащих, имевших с ним контакты во время исполнения служебных обязанностей отправлено на самоизоляцию.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Заразилась работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, которая сначала лечила ОРЗ, а потом у нее обнаружили коронавирус. Вместе с тем, в госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР.

Как сообщало РБК-Украина, COVID-19 охватил почти все области, наибольшее количество зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях.

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