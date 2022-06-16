ВСУ ликвидировали 200 оккупантов за сутки: названы новые потери РФ в Украине

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 950 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери оккупантов на 16 июня ориентировочно составляют:
Напомним, в Херсонской области ВСУ разгромили оккупантов с техникой и боеприпасами.
Кроме того, в пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов. Около трех часов пылало и взрывалось.