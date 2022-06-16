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ВСУ ликвидировали 200 оккупантов за сутки: названы новые потери РФ в Украине

Фото: войска РФ только за сутки потеряли 200 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 950 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери оккупантов на 16 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1449 (+9),
  • боевых бронированных машин - 3545 (+17),
  • артиллерийских систем - 729 (+7),
  • РСЗО - 233 (+3),
  • средства ПВО - 97 (+0),
  • самолетов - 213 (+0),
  • вертолетов - 179 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 591 (+0),
  • крылатые ракеты - 129 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9),
  • специальная техника - 55 (+0).

Напомним, в Херсонской области ВСУ разгромили оккупантов с техникой и боеприпасами.

Кроме того, в пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов. Около трех часов пылало и взрывалось.

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