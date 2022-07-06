UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ используют на фронте гранатомет Matador: особенности немецкого оружия

Фото: в ВСУ рассказали об особенностях гранатомета Matador (t me bpz_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники активно используют против российских оккупантов на фронте ручной противотанковый гранатомет RGW 90 Matador из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.

Гранатомет Matador ВСУ получили в рамках военно-технической помощи. Его производством занимаются предприятия Германии в кооперации с Сингапуром и Израилем. На вооружение Бундесвера Matador был принят в 2000 году.

Особенности оружия

Аббревиатура MATADOR является производной от словосочетания - Man-portable Anti-Tank, Anti-Door, что переводится с английского как "переносной противотанковый, противосооруженный".

RGW 90 - это одноразовый реактивный противотанковый гранатомет, но в зависимости от боеприпаса и выстрела может поражать легкую бронетехнику, танки, а также кирпичные или бетонные сооружения. Он может поражать цели, которые стоят на месте или движутся на дальностях до 300-500 метров.

Позже для гранатомета был разработан прицел Dynahawk с дальномером, баллистическим вычислителем и программатором, что может стрелять на дистанции до 1200 метров.

Общая длина оружия не более одного метра, калибр ствола 90 мм, а масса самой тяжелой модификации - 8,9 кг.

Виды гранат

RGW 90 Matador применяется с гранатами четырех модификаций. Все они построены по единому принципу. Граната оснащается стартовым зарядом и противомассой в виде пластиковых гранул. Во время выстрела гранулы вылетают из задней части ствола и быстро тормозятся в воздухе, благодаря чему уменьшается опасная зона позади оружия.

Скорость гранаты около 250 м/с. В полете включается реактивный двигатель, что добавляет скорости.

Производители Matador предлагают несколько вариантов гранат, отличающихся между собой:

  • RGW 90 HH (HEAT/HESH) - оснащена боевой частью комбинированного действия: в зависимости от режима подрывника она работает как кумулятивная, или как бронебойная.
  • Многоцелевая граната MATADOR-MP, которая самостоятельно определяет режим подрыва во время попадания. На ее основе создано изделие RGW 90 LRMP с увеличенной дальностью стрельбы.
  • Граната MATADOR-WB оснащена особой боевой частью для поражения зданий. В зависимости от типа цели боеприпас может пробить несколько слоев кирпичной кладки и сделать дыру диаметром не менее 400-450 мм. Также есть специальные гранаты с дымовым и осветительным зарядом.

Напомним, что Германия передала Украине партию РПГ Matador еще в конце марта.

Кроме того, немецкие СМИ сообщали, что Украина самостоятельно закупила более 5000 таких гранатометов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГерманияВойна России против УкраиныВойна в УкраинеОружие в Украине