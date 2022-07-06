ВСУ используют на фронте гранатомет Matador: особенности немецкого оружия

Гранатомет Matador ВСУ получили в рамках военно-технической помощи. Его производством занимаются предприятия Германии в кооперации с Сингапуром и Израилем. На вооружение Бундесвера Matador был принят в 2000 году.

Особенности оружия

Аббревиатура MATADOR является производной от словосочетания - Man-portable Anti-Tank, Anti-Door, что переводится с английского как "переносной противотанковый, противосооруженный".

RGW 90 - это одноразовый реактивный противотанковый гранатомет, но в зависимости от боеприпаса и выстрела может поражать легкую бронетехнику, танки, а также кирпичные или бетонные сооружения. Он может поражать цели, которые стоят на месте или движутся на дальностях до 300-500 метров.

Позже для гранатомета был разработан прицел Dynahawk с дальномером, баллистическим вычислителем и программатором, что может стрелять на дистанции до 1200 метров.

Общая длина оружия не более одного метра, калибр ствола 90 мм, а масса самой тяжелой модификации - 8,9 кг.

Виды гранат

RGW 90 Matador применяется с гранатами четырех модификаций. Все они построены по единому принципу. Граната оснащается стартовым зарядом и противомассой в виде пластиковых гранул. Во время выстрела гранулы вылетают из задней части ствола и быстро тормозятся в воздухе, благодаря чему уменьшается опасная зона позади оружия.

Скорость гранаты около 250 м/с. В полете включается реактивный двигатель, что добавляет скорости.

Производители Matador предлагают несколько вариантов гранат, отличающихся между собой: