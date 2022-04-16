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ВСУ за день уничтожили на юге Украины 76 оккупантов и 16 единиц техники

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ на южных рубежах обороны нанесли российским захватчикам очередные существенные потери в живой силе и технике - войско врага за день поубавилось на 76 оккупантов и несколько танков, реактивных систем залпового огня и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что в течение текущих суток противник отчаянно пытался закрепиться и удержаться на позициях южного фронта. Также на отдельных участках Николаевской и Херсонской области зафиксирована работа вражеских снайперов.

За день бойцы ВСУ на южных регионах нанесли российской армии такие потери: 76 единиц вражеской пехоты, 16 единиц техники, среди два танка Т-72, 2 самоходные артиллерийские установки, 3 РСЗО "Град" и БПЛА-разведчик, что были подбиты точными выстрелами из ПТРК "Джавелин".

"Но вражеская армия пытается подтянуть силы, задействовать все возможные резервы, продолжая психологическое давление на гражданское население", - обратили внимание в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что ВСУ за день, 15 апреля, сбили российский самолет, вертолет и 3 БПЛА и 2 крылатые ракеты.

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