ВСУ за день уничтожили на юге Украины 76 оккупантов и 16 единиц техники

Военные ВСУ на южных рубежах обороны нанесли российским захватчикам очередные существенные потери в живой силе и технике - войско врага за день поубавилось на 76 оккупантов и несколько танков, реактивных систем залпового огня и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что в течение текущих суток противник отчаянно пытался закрепиться и удержаться на позициях южного фронта. Также на отдельных участках Николаевской и Херсонской области зафиксирована работа вражеских снайперов.

За день бойцы ВСУ на южных регионах нанесли российской армии такие потери: 76 единиц вражеской пехоты, 16 единиц техники, среди два танка Т-72, 2 самоходные артиллерийские установки, 3 РСЗО "Град" и БПЛА-разведчик, что были подбиты точными выстрелами из ПТРК "Джавелин".

"Но вражеская армия пытается подтянуть силы, задействовать все возможные резервы, продолжая психологическое давление на гражданское население", - обратили внимание в ОК "Юг".