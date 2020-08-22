В ВСУ антирекорд по больными COVID-19: почти 60 новых случаев

Фото: коронавирус (freepik.com)

Всего сейчас болеет 545 военнослужащих

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки выявили 59 новых случаев COVID-19, что является наибольшим количеством случаев с начала пандемии. В целом в ВСУ сейчас болеет 545 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 873 человека, летальных случаев - 6. На изоляции находится 896 человек.

"Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 153 человека", - говорится в сообщении.

Так, из 59 новых случаев заболевания COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 12 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 47 человека.

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Напомним, в Украине за сутки выявили 2328 новых случаев COVID-19.