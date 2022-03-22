UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вступление Украины в ЕС - это война, для этого не нужно брать оружие, - Зеленский о красных линиях ЕС для России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский отметил, что Европейский союз помогает Украине бороться с российскими захватчиками, вводя санкции против страны-агрессора и оказывая дипломатическое давление. А вступление нашей страны в ЕС тоже является войной, однако для этого не нужно брать в руки оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украинского государства в интервью Суспильному.

Также президент подчеркнул, что украинцы защищают свою родину на своей земле против войск РФ, вторгшихся на нашу территорию.

"Первое - никто не воюет с русским народом. Нужно понимать. И никто не воюет в РФ. Они сюда пришли и они воюют с Украиной. Это важно. Мы конкретно воюем против российских военных, которые здесь. Наши войска не зашли на их территорию, несмотря на то, что они откровенно сказали о вторжении.

Второе - мы не воюем с простыми людьми. Там есть много людей, которые боятся. Боятся выйти на площадь, боятся соцсеть и поддержать Украину. Боятся потерять работу. В таком настроении живут и некоторые европейские государства", - сказал Зеленский.

Глава государства обратил внимание, что европейцы уже начали воевать санкционно и дипломатически - воюют блокадой экономики и бизнеса РФ.

"Европейские лидеры должны начать воевать. Вступление Украины в Евросоюз - это война. Для этого не нужно брать оружие. Россия не поддерживает Украину, как часть западного мира. Они видят нас частью постсоветской или советской жизни. И это и есть война", - подчеркивает Зеленский.

Напомним, Украина подала официальный запрос о присоединении к ЕС 28 февраля. 11 марта на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали такое решение, и Украина начала процесс евроинтеграции официально.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзСанкции против РоссииВойна России против Украины