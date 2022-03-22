Вступление Украины в ЕС - это война, для этого не нужно брать оружие, - Зеленский о красных линиях ЕС для России

Президент Владимир Зеленский отметил, что Европейский союз помогает Украине бороться с российскими захватчиками, вводя санкции против страны-агрессора и оказывая дипломатическое давление. А вступление нашей страны в ЕС тоже является войной, однако для этого не нужно брать в руки оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украинского государства в интервью Суспильному .

Также президент подчеркнул, что украинцы защищают свою родину на своей земле против войск РФ, вторгшихся на нашу территорию.

"Первое - никто не воюет с русским народом. Нужно понимать. И никто не воюет в РФ. Они сюда пришли и они воюют с Украиной. Это важно. Мы конкретно воюем против российских военных, которые здесь. Наши войска не зашли на их территорию, несмотря на то, что они откровенно сказали о вторжении.

Второе - мы не воюем с простыми людьми. Там есть много людей, которые боятся. Боятся выйти на площадь, боятся соцсеть и поддержать Украину. Боятся потерять работу. В таком настроении живут и некоторые европейские государства", - сказал Зеленский.

Глава государства обратил внимание, что европейцы уже начали воевать санкционно и дипломатически - воюют блокадой экономики и бизнеса РФ.

"Европейские лидеры должны начать воевать. Вступление Украины в Евросоюз - это война. Для этого не нужно брать оружие. Россия не поддерживает Украину, как часть западного мира. Они видят нас частью постсоветской или советской жизни. И это и есть война", - подчеркивает Зеленский.