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Вступил в силу приговор агенту ФСБ, осужденному за убийство Мамчура

Новости » Происшествия     03.04.2020 - 13:42
Вступил в силу приговор агенту ФСБ, осужденному за убийство Мамчура
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Убийца Мамчура получил 12 лет лишения свободы

Вчера, 2 апреля, вступил законную силу приговор агенту Федеральной службы безопасности России Олегу Смородинову, осужденному за убийство украинского военного Ивана Мамчура в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ

Сообщается, что Смородинов - бывший сотрудник органов МВД Украины - также признан виновным в государственной измене. Контрразведка СБУ установила, что он был завербован сотрудником ФСБ России Максимом Живил, который поручил ему сбор данных об участниках АТО и российско-грузинского конфликта в 2008 году.

"Задокументировано, что в июле 2016 Смородинов получил задание выехать в Украину и убить бывшего военного, работника Ровенского следственного изолятора. При выполнении сотрудник ФСБ обещал устроить его на работу в полицию во временно аннексированном Крыму. 16 сентября того же года преступник выполнил задание - убил майора Ивана Мамчура в подъезде его дома", - говорится в сообщении.

Напомним, приговор Смородинову к 12 годам тюремного заключения вынесли в начале марта. На суде он признал вину и сообщил, что его завербовали в Москве знакомые сотрудники ФСБ и ГРУ.

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