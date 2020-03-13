Встречу советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за коронавируса

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)

Встреча советников должна была состояться 12 марта

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о переносе встречи советников лидеров "нормандской четверки" из-за коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава ОП отметил, что на следующей неделе состоится телефонный разговор, в ходе которого обсудят встречу.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но ее перенесли из-за коронавируса. У нас будет телефонный разговор между советниками. В ходе которого мы будем в том числе говорить о дате возможного саммита, который должен был состояться в Берлине. Я надеюсь, что в апреле", - отметил Ермак.

Напомним, Ермак заявил, что Украина согласует с представителями оккупированного Донбасса вопросы децентрализации и проведения местных выборов. По его словам, контактная группа в Минске на этой неделе взяла на себя несколько обязательств.

Как писало РБК-Украина, в Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса.

Подчеркнем, в стране с 12 марта действует карантин, а сегодня Совет национальной безопасности и обороны решил, что Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире.