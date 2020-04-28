Вспышку коронавируса зафиксировали в ВСУ

В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировали 9 новых случаев коронавируса, таким образом больных уже больше полусотни. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Как отмечается, по состоянию на сегодня 53 человека заболели острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и зафиксированы 2 летальных случая.

В частности, за минувшие сутки 6 случаев коронавируса обнаружили в Харьковской области.

В комментарии РБК-Украина главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олим сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в армии неизбежен.

Напомним, по состоянию на утро 28 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине за сутки составило 401 человека. Добавим, что это на 9 случаев больше, чем вчера. Вместе с тем, в Украине вылечились от коронавируса почти 1 тыс. человек.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сегодня брифинге заявил, что в Украине может не состояться пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 при соблюдении всех карантинных мер.

Впрочем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Министерстве здравоохранения ожидают новый вспышки коронавируса через неделю.