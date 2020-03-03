Из-за вспышки коронавируса японская корпорация Sharp будет выпускать медицинские маски

Японская корпорация Sharp, которая выпускает электронику, планирует начать производство медицинских масок для лица на одном из своих заводов из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Для этого компания будет использовать завод в префектура Ми в центральной Японии, который обычно делает дисплеи.

Как отмечается, производство масок на заводе начнется к концу этого месяца. Планируется, что за день он будет выпускать сначала 150 тысяч масок, увеличив впоследствии это количество до 500 тысяч в день.

Отметим, что японцы часто используют маски, чтобы предотвратить распространение простуды или облегчить аллергию. Однако с того времени, как началась вспышка COVID-19, в магазинах было трудно их найти. Возле некоторых аптек образовывались огромные очереди еще до их открытия.

Напомним, в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции, большинство смертей - на материковом Китае.

Также РБК-Украина сообщало, что в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения'я Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что за сутки за пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения, чем в самом Китае.