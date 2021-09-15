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Вспышка случаев: в Украине 4640 новых заражений коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 1609 человек; летальных исходов - 93; выздоровели - 1858 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 33 878 человек, методом ИФА - 8562 лица, экспресс-тестами - 32 991 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

В Украине впервые с мая обнаружили более 4600 новых заражений коронавирусом.

Напомним, ученые из Национальной академии наук прогнозируют более 5 тысяч новых случаев заражения инфекцией в Украине.

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