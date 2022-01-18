Вспышка "Омикрона". Австралия зафиксировала рекорд смертей от COVID за сутки
В Австралии за минувшие сутки зафиксировали 77 летальных исходов от коронавируса. Что является самым большим показателем в стране за весь период пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Австралия переживает вспышку COVID-19, вызванную новым штаммом коронавируса "Омикрон", из-за которого рекордное количество человек госпитализированы за все время пандемии", - сообщают СМИ.
Так, по информации издания, в Австралии за минувшие сутки было зарегистрировано 77 смертей от коронавируса, что превышает предыдущий национальный максимум в 57 летальных случаев, который зафиксировали 13 января.
Указано, что за вчера в стране было обнаружено около 73 тысячи новых заражений.
В общем, в Австралии уже зафиксировали около 1,6 млн случаев коронавируса, из которых около 1,3 млн - за последние две недели. Всего от болезни в стране умерло 2 776 людей.
Ранее стало известно, что Австралия начала 2022 год из рекордного количества случаев заражения коронавирусом.
Напомним, в конце декабря Австралия сообщила о первой зафиксированной смерти от нового штамма "Омикрон".