Вспышка коронавируса: в Южной Корее усиливают карантин

В частности, речь идет об усилении ограничений социального дистанцирования на большей части страны.

Также с четверга будут запрещены собрания людей количеством более 8 человек, а заведения общественного питания будут работать до полуночи.

Кроме этого, в столице Южной Кореи с понедельника были введены дополнительные карантинные ограничения, а именно: запрет собрание людей в количестве более двух человек после 18.00.

По информации СМИ, за минувшие сутки было зафиксировано 1615 новых случаев COVID-19, связывают с распространением нового штамма "Дельта".