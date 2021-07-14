UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вспышка коронавируса: в Южной Корее усиливают карантин

Автор: Мария Кучерявец

В Южной Корее заявили об усилении карантинных ограничений. Это связано с зафиксированной вспышкой коронавируса в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, речь идет об усилении ограничений социального дистанцирования на большей части страны.

Также с четверга будут запрещены собрания людей количеством более 8 человек, а заведения общественного питания будут работать до полуночи.

Кроме этого, в столице Южной Кореи с понедельника были введены дополнительные карантинные ограничения, а именно: запрет собрание людей в количестве более двух человек после 18.00.

По информации СМИ, за минувшие сутки было зафиксировано 1615 новых случаев COVID-19, связывают с распространением нового штамма "Дельта".

Напомним, что власти Южной Кореи, с целью предотвращения распространения COVID-19, объявила о введении ограничений на прослушивание музыки в спортзалах.

Добавим, в Южной Корее признали первую смерть после прививки от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусЮжная Корея