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Вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, но может быть и раньше, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда будет вспышка коронавируса в стране. Ожидается, что осенью, но это может быть и раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление санврача в интервью "Укринформу".

По его словам, рост случаев ожидается "где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре".

"Такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить", - отметил Кузин.

Во-первых, вакцинация действительно защищает от тяжелого течения - это ключевой момент, уточнил главный санитарный врач.

"Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будет последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будет летальных исходов осенью, когда такая вспышка действительно будет", - считает он.

Во-вторых, по его словам, именно от ответственного поведения украинцев зависит то, насколько быстро Украина будет заходить в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону.

Напомним, в НАН заявили, что в двух областях Украины угрожающая ситуация с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели.

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