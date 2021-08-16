Вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, но может быть и раньше, - Минздрав
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда будет вспышка коронавируса в стране. Ожидается, что осенью, но это может быть и раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление санврача в интервью "Укринформу".
По его словам, рост случаев ожидается "где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре".
"Такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить", - отметил Кузин.
Во-первых, вакцинация действительно защищает от тяжелого течения - это ключевой момент, уточнил главный санитарный врач.
"Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будет последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будет летальных исходов осенью, когда такая вспышка действительно будет", - считает он.
Во-вторых, по его словам, именно от ответственного поведения украинцев зависит то, насколько быстро Украина будет заходить в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону.
Напомним, в НАН заявили, что в двух областях Украины угрожающая ситуация с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели.